Büyükşehir’e uyarıcı eylem

İzmir
Büyükşehir Belediyesi ile yetkili sendika olan Birleşik Kamu-İş'e bağlı Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası (Tüm Yerel-Sen) İzmir 1 No'lu Şube arasında süren toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşmaya varılamayınca, belediye memurlarının örgütlü bulunduğu 4 sendika ortak eylem kararı aldı. Tüm Bel-Sen, Tüm Yerel-Sen, Türk Yerel Hizmet-Sen, Bem- Bir Sen tarafından oluşturulan İzmir Büyükşehir Belediyesi Emekçileri Platformu üyesi yaklaşık 150 kişilik grup, bugün mesai öncesi Büyükşehir Belediyesi önünde toplandı. 'Birleşe birleşe kazanacağız' yazılı pankart taşıyan memurlar, "Başkan Aziz bakiyemiz yetersiz", "Ulaşım kartımız engellenemez" sloganları attı. Sendikaların hazırladığı ortak basın bildirisi, şube başkanları tarafından sırasıyla okundu. "TALEPLERİMİZ NET"
Tüm Yerel-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Bilal Altıner, Büyükşehir'in personelini yok saydığını ifade etti. Türk Yerel Hizmet-Sen İzmir Şube Başkanı Fatih Yücesoy ise, memurların ulaşım kartı taleplerini hatırlattı. Yücesoy, "Talepler net. Büyükşehir emekçileri ücretlerinde iyileştirilmeye gidilmesini, mevzuat gereği gerçekleştirilmesi gereken başta ulaşım kartı olmak üzere kreş hizmetinin verilmesini, herkesin erişebildiği koşullarda yemek hakkının tesis edilmesini istiyoruz" dedi.