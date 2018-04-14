Büyükşehir’e uyarıcı eylem Büyükşehir ile Tüm Yerel-Sen arasında süren toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamadı. Memurlar belediye binası önünde uyarı eylemi yaptı

Giriş Tarihi: 14.4.2018