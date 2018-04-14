Doğacak çocuğu için öğüt topluyor

Kırklareli Üniversitesi
Bilgisayar Programcılığı Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Berker Işıldak, otostopla Türkiye'yi gezerek, gelecekte doğmasını umduğu çocuğu için öğüt topluyor. Edirne'den başlayıp 16 şehir gezen ve tanıştığı insanlara küçük not kağıtlarına öğütler yazdıran Işıldak, şu ana kadar 2 bine yakın not kağıdının tükendiğini söyledi. Işıldak, topladığı bu öğütlerden yapacağı seçmeleri kitaplaştıracağını belirterek, Ada ismini koyacağı çocuğuna, 18. yaş günü hediyesi olarak vereceğini söyledi. Işıldak, 'Adam'a notlar' isimli sosyal medya hesapları oluşturarak, otostop maceralarını ve topladığı bazı öğütleri paylaşıyor. Üniversitenin ardından karşısına çıkacak doğru kişiyle evleneceğini belirten Işıldak, "Çocuk yapma konusunda bir sorun olması durumunda da evlat edineceğim. Benimle tanışan birçok insan, cesaret edemediği şeyleri yapmak için harekete geçeceğini söylüyor" dedi.