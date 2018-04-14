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tarımına can suyu olacak

Giriş Tarihi: 14.4.2018
İzmir tarımına can suyu olacak
'in Ödemiş İlçesi'nde hem 15 bin dekar araziye can suyu verecek hem de içme suyu ihtiyacını karşılayacak Rahmanlar Barajı'nın 4'te 3'ü bitirildi. Yüzde 75 fiziki gerçekleşme oranına ulaşılan barajın 2019'da hizmete alınması hedefleniyor. Ödemiş'in içme suyu problemine çözüm olacak Rahmanlar Barajı'nda 25 milyon 150 bin metreküp su depolanacak. Bu suyun 9 milyon 360 bin metreküpü ilçeye içme suyu olarak verilirken; kalan kısmı ile de 14 bin 340 dekar verimli tarım arazisine can suyu olacak. Temelden yüksekliği 90 metre olacak baraj, yaklaşık 65 milyon liraya mal olacak ve bölge üreticisine her yıl ortalama 8 milyon lira kazandıracak.
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İzmir tarımına can suyu olacak
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