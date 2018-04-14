İZTO’da seçim günü

İzmir
Ticaret Odası'nda (İZTO) seçim heyecanı yaşanıyor. Mevcut Başkan Ekrem Demirtaş ile eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener'in arasındaki mücadelede hangi tarafın güleceği bugün gerçekleşecek seçimle belli olacak. Yeni başkanı 175 meclis üyesinin oyları belirleyecek. İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı ile Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Birlik Genel Kurul Delegeleri Asil ve Yedek Üye seçimleri 09.00-14.00 saatleri arasında yargı gözetiminde gerçekleştirilecek. Saat 15.00- 17.00 saatleri arasında Meclis Başkanı, Başkan Yardımcıları ve Katip Üyenin seçimini yapmak üzere özel gündemli olağanüstü Meclis toplantısı gerçekleştirilecek. DEMİRTAŞ İDDİALI
Bu seçimden yol arkadaşlarıyla birlikte zaferle ayrılacağından şüphesi olmadığını belirten mevcut başkan Ekrem Demirtaş, "Geçen seçimlerin ardından oluşan dengeyi muhafaza ediyoruz. Bu denge devam edeceği için, yapılacak olan yönetim kurulu seçimi benim için yine zor olmayan, kazanacağım bir seçim olacaktır. Odamız yapısı itibariyle zaten devamlı kendini yenileyen bir kurumdur. Her seçim döneminde yeni meclis üyeleri aramıza katılır, tecrübeliler ile yeni bir yapı oluşur ve değişim sağlanmış olurdu. Arkadaşlarımla birlikte zaferle ayrılacağıma dair hiç şüphem yok. Sonuçlarından emin olduğumuz bir seçim olacak. Seçimin sonucunu 175 meclis üyesi arkadaşımız belirleyecek" dedi. "YENİ SAYFA AÇACAĞIZ"
İzmir Ticaret Odası seçimlerinde sona yaklaşılırken Yönetim Kurulu Başkan Adayı Mahmut Özgener'e bildiriyle destekleyen meclis üyesi sayısı 105'i geçti. Kendisine verilen bu desteği üyelerin refahı ve kent ekonomisinin kalkınması için kullanacağını söyleyen Özgener, "Meclis üyelerimizin yardımıyla seçimin ardından İzmir'in ticari hayatında yeni bir sayfa açacağız. Değişimi, yaşamımızın her anında görmeye hazır olun" dedi. Değişimle birlikte kent ekonomisi ve yaşamında yeni bir sayfa açılacağını da sözlerine ekleyen Özgener, bu değişimi sağlayacak projeleri de hızla hayata geçireceklerini söyledi. Önceliğinin Oda'daki yönetim anlayışı olacağını kaydeden Özgener, "Bildiğiniz gibi adaylık sürecimde seçilmem halinde ilk işimin yönetim anlayışını değiştirmek olacağını söyledim. Eğer meclis üyelerimiz teveccüh gösterir ve 'Başkan' seçilirsem gerekli çalışmaları hızla başlatacağız. İnanıyorum ki, üyelerimiz değişim isteklerini başkanlık seçiminde de yineleyecekler ve Oda'mızı hep birlikte yönetip; hep birlikte kazanacağız" dedi.