Kantinleri soyan hırsız yakalandı

İzmir
Emniyet Müdürlüğü Balçova Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri son 3 haftada 7 okul kantinini soyan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Okullardaki güvenlik kamera kayıtlarını tek tek inceleyen polis ekipleri zanlının 28 yaşındaki Edip K. olduğunu belirledi. Yaklaşık 1 ay önce hırsızlıktan girdiği cezaevinden tahliye olan Edip K, Balçova polisi tarafından belirlenen adrese 10 Nisan'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Balçova polisi zanlıyı Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerine teslim etti. Edip K. ile ilgili yapılan detaylı araştırmada zanlının soyduğu okul kantinleri tek tek belirlendi. 3 AYDA 8 KANTİN
Zanlının son 3 haftada 7, son 3 ayda toplamda 8 okul kantinini soyduğu belirlendi. Zanlının Karabağlar'da 3, Balçova'da 1, Konak'ta 3 ve Narlıdere'de 1 okulun kantinini soyduğu tespit edildi. Kantin faresi 4 Nisan'da Balçova'da Hilal Arslan'a ait ilkokul kantinine ile 5 Nisan'da ise Zeynep Yavuzcan'a ait ortaokul kantinine kilidi zorlayarak girdi. Kantinlerdeki bozuk paraları ve gıda maddelerini çalan zanlı kayıplara karıştı. 9 Nisan'da Karabağlar'da Nihat Şengel'e ait okul kantinine sürgülü pencereyi zorlayarak girerek paraları çaldı. 8 Nisan'da Hatay'da Deniz Çoban'a ait lise kantini giren zanlı bozuk paraları çalarak kayıplara karıştı. Yine aynı gün Basın Sitesi'nde Hüseyin Öney'in işlettiği kantinine giren Edip K, kantininin altını üstüne getirdi. Zanlı kantinde bir şey bulamayınca kaçtı. 23 Mart'ta Narlıdere'de İrfan Ertuş'un işlettiği okul kantinine giren zanlı bozuk para ve gıda maddelerinden alarak kayıplara karıştı. 26 mart ve 30 Mart'ta iki kez Güzelyalı'da Salim Nizam'ın işletti kantine giren zanlı bozuk paraları çaldı. Edip K'nın kantinleri soyma anları, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Kimliğini gizlemek ve yakalanmamak için kapşonlu sweatshirt giyen ve yüzünü poşu ile kapatan zanlı Balçova polisinden kaçamadı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen
zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.