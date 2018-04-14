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Ödemiş’te alevler evi küle çevirdi

Giriş Tarihi: 14.4.2018
Ödemiş’te alevler evi küle çevirdi
Ödemiş'e bağlı İnönü Mahallesi Sefa Sokağı'ndaki bir apartmanın 5. katından dumanların çıktığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangında, evde sahibi Yüksel Ersan ve kızı Filiz Çeşme ile apartman sakinlerinden Hülya Bal ve Selçuk Avcı dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından dumandan etkilenen 4 kişi, Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan, itfaiye ekipleri, apartman sakinlerini tahliye etti.
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Ödemiş’te alevler evi küle çevirdi
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