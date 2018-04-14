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Okuma-yazma ile hayatları değişiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi tarafından başlatılan okuma-yazma seferberliği sonrası ’daki kurslar büyük ilgi görüyor. Okuma-yazmayı öğrenenler hayatlarında beyaz bir sayfa açıyor

Giriş Tarihi: 14.4.2018
Okuma-yazma ile hayatları değişiyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan okuma yazma seferberliği sonrasında 'nın Şehzadeler Halk Eğitim Merkez binasında devam eden 6 ayrı kursta 70'e yakın vatandaş okuma yazma öğrenmeye başladı. Daha önce okuma yazma bilmedikleri için bir yere tek başına gidemediklerini ve büyük sıkıntılar yaşadıklarını anlatan kursiyerler ilerleyen yaşlarına rağmen kurs sayesinde artık okuma yazmaya başladıklarını belirterek mutluluklarını dile getirdi.

HERKESİ BEKLİYORUZ
Okuma yazma kursuna katılan 3 çocuk, 3 torun sahibi 62 yaşındaki Hatice Özçeltik, "Okuma yazma bilmiyordum. Öğrenmek için kursa katıldım. Hastaneye veya başka bir yere gittiğimde okuyamadığım için yalnız gidemiyordum. Seferberlik başlatılınca katıldık. Öğrenmeye niyet ettik, inşallah da öğreneceğiz" dedi. 3 çocuk sahibi 54 yaşındaki Behice Yıldırım, "Okuma yazmayı çok istiyorum. Şimdiye kadar okumadığım için çok üzüntülüyüm, pişmanım" dedi. "Okuma yazma bilmeyen kızlarımız var" diyen kurs öğretmeni Mehmet Öztürk, "Onların gelmesini daha çok istiyoruz. Onların yaşları daha küçük 20-25 yaşlarında genç kızlarımız var. Bu da onlar için bir avantaj. Okumanın yaşı yoktur. O manada tüm okuma yazma bilmeyen ninelerimiz, annelerimizi, kardeşlerimizi halk eğitim merkezimize bekliyoruz" diye konuştu.
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