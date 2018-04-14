Okuma-yazma ile hayatları değişiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan ve eşi
Emine Erdoğan
tarafından başlatılan
okuma
yazma seferberliği
sonrasında Manisa
'nın
Şehzadeler Halk
Eğitim Merkez
binasında
devam eden 6
ayrı kursta 70'e
yakın vatandaş
okuma yazma
öğrenmeye başladı.
Daha önce
okuma yazma
bilmedikleri için bir yere tek başına
gidemediklerini ve büyük
sıkıntılar yaşadıklarını anlatan
kursiyerler ilerleyen yaşlarına rağmen
kurs sayesinde artık okuma
yazmaya başladıklarını belirterek
mutluluklarını dile getirdi.
HERKESİ BEKLİYORUZ
Okuma yazma kursuna katılan
3 çocuk, 3 torun sahibi 62 yaşındaki
Hatice Özçeltik, "Okuma
yazma bilmiyordum. Öğrenmek
için kursa katıldım. Hastaneye
veya başka bir yere gittiğimde
okuyamadığım için yalnız gidemiyordum.
Seferberlik başlatılınca
katıldık. Öğrenmeye niyet
ettik, inşallah da
öğreneceğiz" dedi.
3 çocuk sahibi 54
yaşındaki Behice
Yıldırım, "Okuma
yazmayı çok istiyorum.
Şimdiye kadar
okumadığım için
çok üzüntülüyüm,
pişmanım" dedi.
"Okuma yazma bilmeyen
kızlarımız
var" diyen kurs
öğretmeni Mehmet
Öztürk, "Onların
gelmesini daha çok
istiyoruz. Onların
yaşları daha küçük
20-25 yaşlarında
genç kızlarımız var.
Bu da onlar için bir avantaj. Okumanın
yaşı yoktur. O manada tüm
okuma yazma bilmeyen ninelerimiz,
annelerimizi, kardeşlerimizi
halk eğitim merkezimize bekliyoruz"
diye konuştu.