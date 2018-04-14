Tarladan sonra folklor kursu

İzmir
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nce Kemalpaşa İlçesi Dereköy Mahallesi'nde kadın çiftçilere yönelik başlatılan folklor kursu, yöre kadınları tarafından büyük ilgi gördü. 22-63 yaş aralığındaki 20 kadın üreticiden oluşturulan folklor ekibi, ev ve tarladaki işlerini tamamladıktan sonra kimi zaman açık kimi zaman da kapalı bir alanda yapılan çalışmalara katılıyor. Günlerini folklor kursuyla renklendiren kadın üreticiler, üç farklı yöreye ait oyunları öğrenerek bunları sergilemeye başladı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak kadın çiftçilere pozitif ayrımcılık yaptıklarını belirten İzmir Tarım İl Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Ali Ateş, "Kadın çiftçileri günlük tarımsal faaliyetlerin içerisinden ve yorgunluğundan kurtarmak amacıyla 'Kadın Çiftçi Kültür ve Spor Etkinlikleri Projesi'ni hayata geçirdik. Kadınlara yönelik açılan folklor eğitimi, yaklaşık 4 aydır devam ediyor. Kadınlardan oluşan folklor ekibi, bakanlık tarafından yapılacak organizasyonlarda sahne alacak" dedi.