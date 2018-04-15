Balıkçılar ‘altın’ sezonunu yaşadı

Egeli balıkçılar, 15 Nisan'da başlayacak av yasağı öncesinde bereketli bir dönem geçirmenin mutluluğunu yaşıyor. "Vira Bismillah" diyerek 1 Eylül'de denize açılan Egeli balıkçılar, av yasağına saatler kala "altın sezon" diye değerlendirdikleri dönemi bereketli kapatıyor. İzmir Balıkçı İşadamları Derneği Başkanı Şahin Çakan, Türkiye genelinin aksine Egeli balıkçıların bu yıl en iyi dönemini geçirdiğini ifade etti; "Bölgemizdeki balıkçılık sektörü 2017 yılı içerisinde en güzel günlerini yaşadı, balıkçı arkadaşlarımız son 10 yılın en iyi kazançlarını sağladı. Karadeniz'de, Marmara'da iklim şartlarından dolayı suların soğumaması ve balığın açığa çıkmaması Ege'deki balıkçılara yaradı. Bizim 2017 yılında 55 bin ton civarında resmi İzmir Balık Hali'ne girişimiz var. Buna karşılık İstanbul Balık Hali'ne 42 bin ton balık girişi var. Bu da bizim sektörümüzün en iyi günleri demek" dedi.

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