Elektrik isyanı

İzmir'in Bornova İlçesi'ne bağlı Eğridere Mahallesi'nde yaşayanlar, evlerine elektrik bağlatmak için yaptıkları başvuruların kabul edilmemesi üzerine ilginç bir protestoya imza attı. Ev sahipleri, kaçak elektrik kullandıklarını söyleyip kendilerini ihbar etti. Elektrik dağıtım firması ile jandarma ekipleri de köye gelip kaçak elektrik kullanan evleri tek tek tespit etti. Torunlarıyla yaşayan mahalle sakinlerinden Fatma Nurten Korkmaz, "İki yıldır buradayım. Evimin tapusu var, numarataj, kanalizasyon bağlantısı, su var, ancak elektrik yok. Biz de kaçak kullanmak zorunda kalıyoruz. Bu sorunumuz son bulsun artık" dedi. 10 yıldır bölgede oturan Remzi Karaağaç da yaşadıklarına tepki gösterdi. Eşinin diyaliz hastası olduğunu bu nedenle ilaç kullanması gerektiğini, ancak elektrik olmadığı için sık sık sorunlar yaşadıklarını anlatan Karaağaç, "Benden sonra ev yaptıran yan komşuma bağlandı, ancak benim evime elektrik getirilmedi. Ben de bunun üzerine komşumdan alıp kullanmaya başladım. Elektrik paralarını bile ben ödedim. Gitmedik yer bırakmadım, her seferinde evin kaçak olmasından dolayı bağlanmadığı ve af gelmesi gerektiği ifade edildi. Oysa ben evimin vergisini dahi veriyorum" diye konuştu. Emekli belediye işçisi Hüseyin Yavaş ise 4 yıldır evine elektrik bağlanmasını beklediğini ifade etti.

İMAR AFFI ŞART

Konuyla ilgili elektrik dağıtım şirketinden yapılan açıklamada ise Eğridere Mahallesi'nde yaşayan bazı kişilerin 'kanca usulü' olarak adlandırılan sistemle kaçak elektrik kullandıklarının tespit edildiği, bunun önüne geçilmesi içinde çalışma yapıldığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca, kendilerine ulaşan her başvurunun incelendiği, ancak kaçak yapılar için imar affı çıkmadan enerjinin kesinlikle verilmediği de vurgulandı.