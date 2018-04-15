Göz Göz’ün konuğu Bursa

Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta Beşiktaş deplasmanından 5-1'lik mağlubiyetle dönen Göztepe, son 2 haftayı puansız tamamlayan Bursaspor'la evinde kozlarını paylaşacak. Bornova Stadı'nda Bülent Yıldırım'ın yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 16.00'da çalacak. Göz Göz'ün en büyük kozu Demba Ba olacak. Ev sahibi ekipte kart cezalıları orta saha Rotman ile bek oyuncusu Tanju forma giyemeyecek. Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, Bursaspor'u yenip 3 haftalık galibiyet özlemlerine son vereceklerini söyledi.

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