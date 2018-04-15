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Lidere çelme

1. Lig’de alt sıralardan kurtulmak isteyen Denizlispor, evinde ağırladığı lider ’la golsüz berabere kaldı

Giriş Tarihi: 15.4.2018
Lidere çelme

1'inci Lig'de alt sıralardan uzaklaşmayı hedefleyen Denizlispor, zirve mücadelesi veren 'la evinde golsüz berabere kaldı: 0-0. İki takım da girdiği fırsatları değerlendiremezken, bu sonuçla Denizlispor 34 puana yükseldi. Haftaya lider giren Çaykur Rizespor ise puanını 60 yaparak ilk sıradaki yerini korudu. 5'inci dakikada Ziya'nın kullandığı serbest vuruşta Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan topu kornere çeldi. 7'nci dakikada Mehmet'in sol kanattan ortasında arka direkte boş durumda topla buluşan Süleyman'ın volesi az farkla üstten auta çıktı. 75'inci dakikada sağ kanattan İsmail Haktan'ın ortasında Kappel'in kafa vuruşu az farklı dışarı çıktı. Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi, müsabaka başladığı gibi sona erdi.

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