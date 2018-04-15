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Nargileden tutkal çıktı

Ceyhan TORLAK
CEYHAN TORLAK Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 15.4.2018
Nargileden tutkal çıktı

'in Karabağlar ilçesindeki sahte nargile tütünü üretimi yapan bir fabrikaya polis baskın düzenledi. Operasyonda 5 ton sahte nargile tütünü ele geçirilirken, biri işyeri sahibi, 4'ü çalışan toplam 5 kişi gözaltına alındı. Zanlıların sahte nargile tütünlerini hazırlarken içine tutkal bile koydukları ortaya çıktı. Kaçakçılık polisi bile büyük bir şok yaşarken, zanlıların sahte nargile üretimine iki ay önce başladıkları, piyasaya bugüne kadar yaklaşık 18 ton sahte nargile sattıkları tahmin ediliyor.

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Nargileden tutkal çıktı
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