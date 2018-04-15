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Takside unutulan unutulana

Giriş Tarihi: 15.4.2018
Takside unutulan unutulana

'deki taksilerde geçen sene bin 99, bu yılın ilk 3 ayında da 307 eşya unutuldu. Listenin başında cep telefonu, kadın çantası ve bebek arabası var. Köpeğini bırakıp giden bile oluyor. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, unutulan eşyaları sahiplerine ulaştırmak için yoğun çaba harcıyor. Oda Başkanı Celil Anık, vatandaşı mağdur etmemek için teknolojiyi de kullanarak titizlikle çalıştıklarını dile getirdi. Anık, "Hangi aracın ne zaman ve hangi yöne yolcu taşıdığını teknolojik altyapımız sayesinde biliyoruz. Böylelikle düşürülen ve unutulan ne varsa hangi araçta olduğunu tespit edip, kısa süre eşyasını vatandaşa ulaştıyoruz" dedi.

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Takside unutulan unutulana
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