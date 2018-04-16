Bayraklı'da binalara dayanıklılık testi

Vatandaşlardan gelen talebe göre 2009 yılından bu yana devam eden proje kapsamında vatandaşlar evlerinin depreme karşı ne kadar dayanıklı olup, olmadığını analiz raporuyla öğrenerek, gerekli tedbirlerin alınması konusunda bilgilendiriliyor.

Birinci derece deprem bölgesi olan İzmir'de bu bilinci geliştirmeyi amaçlayan Bayraklı Belediyesi, olası bir felaket anında yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek için vatandaşların evlerini test ediyor. Bayraklı Belediyesi Deprem Etüt Merkezi tarafından yürütülen çalışma depremde büyük felaketlere karşı önlem almak, etkilerini azaltmak amacıyla 2009 yılından bu yana sürüyor. Yetkililer, bugüne kadar 29'u resmi kurum 390'ı site ve apartman yönetimlerinden gelen başvurular olmak üzere 11 bin 869 konut ve iş yerinin risk analizini gerçekleştirdi. Sadece Bayraklı değil, ilçe sınırları dışından da gelen talepleri geri çevirmeyen yetkililer, vatandaşları bilinçli olmaları konusunda uyarıyor.



DEPREMİ AKLIMIZDAN ÇIKARMAYALIM

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, "Deprem konusunda maalesef acı tecrübelerimiz var. Vatandaşlarımızı almaları gereken tedbirler konusunda bilinçlendiriyoruz. Belediyemiz kurulduktan hemen sonra bir ilke imza atarak bünyemizde Deprem Etüt Merkezi kurduk. İzmir'in geneline hizmet veren merkezimizdeki arkadaşlarımız bugüne kadar binlerce konutu kontrol etti. Bina risk raporu verdiğimiz vatandaşları Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne yönlendiriyoruz. Vatandaşlarımıza oturdukları evlerin depreme dayanıklı olup olmadığını kontrol ettirmesini tavsiye ediyoruz. Öte yandan ilçemizde merkezi bölgelere yerleştirdiğimiz ve içinde olası bir afet anında ihtiyaç duyulabilecek malzemelerin bulunduğu deprem konteynerleri projemiz, bilgilendirme toplantılarımız, okullardaki bilinçlendirme çalışmalarımızla deprem gerçeği konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Umarız böyle bir afet yaşamayız ve deprem konteynerlerine de hiç ihtiyaç duymayız" dedi.



ANALİZ NEYE GÖRE YAPILIYOR?

Yapılan testlerde binanın betonarme ve mimari projeleri, bağlı bulundukları yönetmelikleri dikkate alınarak hedef ve uygulanan arasındaki bağlantılar değerlendiriliyor. Binanın dış mimarisi, kat yüksekliği, taşıyıcı eleman sayısı, temel tipi, malzeme kullanımı, donatı uygulamaları vb. gibi detayları inceleyen ekipler ölçümleri yaparken mevcut yapıya zarar vermeden tahribatsız metot yöntemini uyguluyor. Ölçümlerin ardından binalar taşıdıkları risklere göre gruplandırılıyor. 1. Grup az riskli 2. Grup orta riskli ve 3. grup tehlikeli yapılar olmak üzere 3 kategoride değerlendiriliyor. Daha sonra 6306 sayılı kanun hakkında kapsamlı bilgiler verilerek, gerekli çalışmaların yapılması için ev sahiplerine önerilerde bulunuluyor. Binaların depreme karşı dayanıklı olup olmadığını ve risk analiz raporunu öğrenmek isteyenler 0 232 341 3121 numaralı telefondan detaylı bilgi alarak gerekli işlemleri yaptırabiliyor.