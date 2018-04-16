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Buca’ya hayat öpücüğü

2. Lig ’ta , şampiyonluk mücadelesi veren Afjet Afyonspor’u ağırladı. Düşme hattında bulunan Bucaspor, rakibini tek golle mağlup ederek, rahat nefes aldı

Giriş Tarihi: 16.4.2018
Buca’ya hayat öpücüğü

2. Lig 'ta kümede kalma mücadelesi veren , 31. hafta mücadelesinde evinde şampiyonluk yarışındaki Afjet Afyonspor'u 1-0 mağlup etti. Teknik direktör Yüksel Kepoğlu yönetiminde ilk sınavına çıkan ve 5 haftalık galibiyet özlemini dindiren ev sahibi ekibin tek golünü 45+2. dakikada penaltından İlyas kaydetti. Sarı-lacivertlilerde 90. dakikada Emre Toraman kırmızı kart gördü.

NEFES ALDI

Galibiyetle 31 puana ulaşan ekibi averajla düşme hattından kurtuldu. Maçın 9. dakikasında Bucaspor atağında sağdan Sancar ortaladı, İlyas'ın ıskaladığı topu önünde bulan İbrahim hatalı pasla fırsatı değerlendiremedi. 45+2. dakikada Afyonspor ceza sahasında oluşan karambolde İsmet topu eliyle kesince Hakem Ramazan Keleş penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan İlyas, plase bir vuruşla fileleri sarstı: 1-0. İlk yarı bu skorla sona erdi. 90+5. dakikada altı pastan Yasin'in vuruşunda kaleci Hüseyin topa ayağıyla çıkararak mutlak golü önledi. 90+8. dakikada penaltı noktası üzerinden Fatih vurdu, Hüseyin müthiş bir refleksle topu köşeden çıkardı. Bucaspor, galibiyeti taraftarıyla kutladı.

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Buca’ya hayat öpücüğü
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