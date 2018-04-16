Festival öncesi Didim akınına uğradı

Didim Hisar Mahalle Muhtarı Bahri Aşık, "Didim VegFest", 20-23 Nisan tarihleri arasında mahallenin merkezin de yer alan Apollon Tapınağı'nın çevresinde gerçekleştirileceğini belirterek, çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak olan Vegan Festivali aynı zamanda Didim'in vegan felsefesi üzerine yoğunlaşan standardında yerel üreticiye de ev sahibi olma imkanı verdiğini belirtti.

Didim Belediye çalışanlarınca hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Aşık, farklı medya kuruluşları temsilen ilçenin muhabir akınına uğradığını röportaj ve çekimlerin yapılmaya başladığını belirtti.

Didime festival için geldiğini belirten muhabir Gizem Özlen, İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Bölümününden mezun olduğunu belirterek, bu yıl 20-23 Nisan tarihleri arasında ikincisi düzenlenecek olan "Didim VegFest" turizm bölgesi olan ilçenin tanıtımına katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.

Muhabir Meltem Yılmaz'da, sahada muhabir olarak çalışmanın zorluklarının olduğunu ifade ederek, son zamanlarda teknolojiye paralele olarak çalışma alanları gittikçe daralan bir meslek olduğunu kaydetti. Türkiye de birden çok iletişim fakültesi olduğunu belirten Yılmaz, ülke genelinde bir çok basın-yayın mezunu öğrencilerin kendi alanın da iş bulamadığını ve farlı sektörlerde çalışmak zorunda kaldıklarına tanık olduklarını belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Festival için Didim'e geldiğini belirten Nermin Türkay ise, festivale ilk defa katılacağını belirterek, birincisinin basından takip etiğini ve bu yıl ki festivali yerinde takip edeceğinden heyecanla "Didim VegFest" sürecini beklediğini ifade etti.