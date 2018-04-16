Germencik Belediyesinden çocuklara özel tiyatro

Germencik Belediyesi Sosyal ve Kültürel etkinlikler kapsamında 14 Nisan Cumartesi günü belediye konferans salonunda gerçekleştirilen "Şirinler ve Sevimli Dinazor" adlı tiyatroda minik seyirciler keyifli dakikalar geçirdi. İlginin yoğun olduğu gösteri 2 seans olarak izleyici ile buluştu. Yaklaşık 700 kişinin izlediği tiyatroda çocuklar çok sevdikleri çizgi film kahramanları şirinler ve sevimli dinozor kostümleri ile sahnelenen tiyatro ile doyasıya eğlenerek çocuk şarkılarını hep bir ağızdan söylediler.

Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın "Sanat, her zaman çocukların hayal dünyalarını genişletmiştir. Tiyatro sanatı da çocuklarımızın hayal dünyasının şekillenmesine yarar sağlayacak en önemli etkinliktir. Bu nedenle tiyatro kültürünün benimsenmesi, çocuklarımızın yaşamını sanatlaştırabilmesi ve çocuklara tiyatro sanatını kazandırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Daha evvel bir çok defa çocuk tiyatrosu ile miniklerimize bu sanatı öğretme çabası gösterdik. Çocuklarımızın yüzlerindeki gülücükler bizlere en büyük mutluluktur. Gösterilen ilgiye ve emeği geçen Belediye Personelimize teşekkür ederim" dedi.

