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Görme engelliler için dokunsal harita yaptı

Giriş Tarihi: 16.4.2018
Görme engelliler için dokunsal harita yaptı

'de görme engelliler için Dokunsal Eğitim Materyalleri sergisi açıldı. Soma Rıfat Dağdelen Anadolu Lisesi'nde coğrafya öğretmeni Sözer Vurgun, görme engelli öğrencisi Arda Özgür için hazırladığı dokunsal harita projesi ile örnek oldu. Vural, 16 değişik dokunsal zeka oyunu, hikaye kitapları, dil öğrenme kartları, tarih, coğrafya ve biyoloji atlasları yaptı. Vurgun, "Türkiye'nin coğrafi bölgelerini gösteren haritada her bir bölge ayrı dokudaki bir kumaşla, farklı kabartma olarak gösteriliyor. TÜBİTAK 2017 Yılı 48. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda görme engelli öğrencim Arda Özgür ile 13 bin 940 proje içinden Ege Bölgesi birincisi, coğrafya alanında ise Türkiye 3'üncüsü olduk" dedi.

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Görme engelliler için dokunsal harita yaptı
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