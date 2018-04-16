Her Şehit için bir fidan

Karesi Kent Konseyi, TEMA Karesi ve Atatürk İlkokulu tarafından "Her Fidan, Bir Can" sloganıyla Şüheda Bahçesi ve Kalaycılar Hatıra Ormanı'nda fidan dikim töreni yapıldı. Törende minikler anne ve babalarıyla birlikte fidanlarını toprakla buluşturdu, Afrin şehitleri ile Çanakkale'de şehit düşen askerlerimizin isimlerinin bulunduğu künyelerini ağaçlara astı.

"ŞEHİTLERİMİZİN HATIRALARINI YAŞATIYORUZ"

Fidan dikim töreni ile ilgili açıklama yapan Karesi Kent Konseyi Başkanı Mürsel Sabancı, "Şehitlerimizi anmak, onlara dua etmek, onlar adına birer ağaç dikmek, gelecek kuşaklara onların hatırasını yaşatmak noktasında, onlara iletmek noktasında duyarlı miniklerimiz ve onların aileleri ile çok güzel bir uygulamaya imza atıyoruz" dedi.

"Hem Afrin'de hem tarih boyunca dünyaya örnek olmuş, destan yazmış bir milletin evlatlarıyız" diyen Mürsel Sabancı, "Toprağa düşen şehitlerimizin, bizim umutlarımızı yeşertmek için, şehit olduklarının bilincindeyiz. Kahraman askerlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Şehitlerimizin aziz hatırasını bu vatanın ağacında, toprağında, gönüllerimizde yaşatacağız" açıklamasında bulundu.

