Mesut Duran Müzik Derneği’nden anlamlı konser

Atatürk'ün 13 Nisan 1934 yılında Ayvalık'ı ziyaret etmesinin 84. yıldönümü nedeniyle düzenlenen konser, Ayvalık Belediyesi'ne ait İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

Dernek Başkanı Funda Öztolan'ın sunuculuk ve solistliğini üstlendiği konser gecesi, TRT Sanatçısı Şef Selim Gönüldaş'ın öncülüğünde müzik ziyafetine sahne oldu.

Salonun Türk Müziği severler tarafından doldurulduğu gecede hazır bulunan Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, 'Bir Başkadır Benim Memleketim' şarkısı sırasında sahneye çıkarak koroya eşlik etti.

