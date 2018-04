Prof. Dr. Ceyhan’dan kalp sağlığını koruma tavsiyeleri

Prof. Dr. Ceyhun Ceyhan, modern tıbbın gelişimi ile kalp sağlığının daha iyi anlaşılması, tanı yöntemlerindeki gelişmeler ve tedavi edici yöntemlerdeki ilerlemelere rağmen dünyada ve Türkiye'de ölüm nedenlerinin başında hala kalp ve damar hastalıkları geldiğini belirterek; "Hipertansiyon, yüksek kolesterol, ailede kalp hastalığı öyküsü, şeker hastalığı ve sigara kullanımı kalp sağlığını tehdit eden başlıca risk faktörleridir" sözleriyle risk faktörlerine dikkat çekti.



Sigara kullanımının kalp hastalıklarına, inmeye (felç), akciğer hastalıklarına ve çeşitli kanserlere neden olduğunu aktaran Ceyhan, "Sigarayı bırakmak sadece kalp krizi değil kanser ve akciğer hastalıkları riskinizi de düşürür. Sigarayı bırakmanın etkileri hızlıca görülür. Birkaç yıl içerisinde sağlığınızı daha önce hiç sigara içmemiş kişilerle aynı noktaya getirebilirsiniz" dedi.

Kan basıncının (tansiyon) sıkı kontrol altında tutulması gerektiğini vurgulayan Ceyhan, "Yüksek tansiyon çoğu zaman bulgu göstermez, bu yüzden de 'sessiz katil' olarak adlandırılır. Kan basıncınızı sağlıklı bir seviyede tutmak için düzenli ölçüm yaparak takip edilmeli, tuz ve alkolün bulunmadığı ya da kısıtlandığı, kan basıncını yükseltmeyen bir beslenme biçimine geçilmelidir. Gerektiğinde tansiyonu kontrol altına alacak ilaçlarda doktor tarafından reçete edilebilir, kalp sağlığını korumak için düzenli olarak ilaçlarınızı kullanılmalıdır" diye konuştu.



KOLESTEROLÜNÜZÜ KONTROL ALTINDA TUTUN

Kolesterolün kontrol atında tutulması gerektiğine dikkat çeken Ceyhan, "İki tip kolesterol vardır: iyi huylu (HDL) ve kötü huylu (LDL). Yüksek seviyede kötü kolesterol kalp damarlarını tıkayabilir, bu da kalp krizine yol açabilir. Doymuş yağ içeren gıdaları, kırmızı eti, yağlı süt ürünlerini daha az tüketip bitkisel yağ, taze sebze ve meyve, tam tahıllar, işlenmemiş gıdalar tercih edilirse damarlarınızı da korumuş olursunuz. Doktorunuza başvurarak kolesterol seviyesini ölçtürmek ve gerekiyorsa diyetin yanı sıra ilaç kullanılmalıdır" dedi.



Şeker hastalarında kan şekeri kontrol altında tutulması gerektiğini paylaşan Ceyhan, "Diyabet kalp krizi ve felç riskinizi üç katı arttırır. Kandaki şeker seviyenizi kontrol altında tutmak özellikle kalp ve böbrek sağlığınız için önemlidir. Tedavi edilmeyen diyabet körlüğe, sinirlerde hassasiyet kaybına ve pek çok başka sağlık sorununa yol açabilir. Egzersiz, diyet, düzenli doktor kontrolü ve ilaç kullanımı ile şeker hastalığı kontrol altında tutulabilir. Fazla kilo kalbinize ciddi zararlar verebilir. Özellikle göbek çevresinde yağlanma yüksek tansiyon, diyabet ve kalp krizi riskinin habercisidir. Vereceğiniz her bir kilo kalp sağlığınızı daha iyiye götürmek için fayda sağlayacaktır. Spor salonuna yazılmak ya da maraton koşmak zorunda değilsiniz. Asansör yerine merdivenleri kullanmak, arabanızı uzak bir yere park edip biraz yürümek ya da öğlen tatillerini yürüyüş yapmak için değerlendirmek gibi ufak adımlarla başlayarak daha aktif bir yaşam tarzı oluşturabilirsiniz. Zaman içerisinde her akşam 30 dakika yürüyüş yapmayı alışkanlık edinebilirseniz çok faydasını göreceksiniz. Sağlığınız uygunsa aktif yaşamı haftada toplam 300 dakikalık egzersiz ile destekleyebilirsiniz" sözleriyle aktif yaşam için yapılabilecekleri aktardı.



Sağlıklı beslenme, hazır gıdalar yerine taze besinlerin tercih edilmesi, aşırı tuz kullanımının önüne geçilmesi, düzenli sağlık kontrolleri, kan değerlerine dikkat edilmesi kalp sağlığını koruma tedbirleri arasında olduğunu ayrıca hayata karşı iyimser olmak, aile ve çevre ile kaliteli zaman geçirmek, uyku düzenini kontrol altında tutmanın da önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ceyhun Ceyhan, "40 yaş üzeri kadın ve erkekler yılda bir kez kardiyolojik check up'dan geçmelidir. Kişi; ailesel olarak kalp hastalıkları açısından taşıdığı risk faktörleri şeker hastalığı tansiyon ve kolesterol gibi eşlik eden diğer hastalıklara göre check up programlarına alınmalıdır" tavsiyesiyle sözlerine son verdi.