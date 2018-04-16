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Seferihisar’da feci kaza

Giriş Tarihi: 16.4.2018
Seferihisar’da feci kaza

'in Seferihisar İlçesi'nde, minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada, 3'ü çocuk 6 kişi ağır yaralandı. Kaza, Seferihisar- İzmir Karayolu Yelki Kavşağı mevkiinde meydana geldi. İzmir'den Seferihisar yönüne giden, Sertaç Ü. yönetimindeki 35 SU 051 plakalı minibüs, anayola çıkan Duygu A. yönetimindeki 35 ZV 0585 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobildeki yaralılar Beril A. (12), Begüm A. (7), Kaan A. (9), Arzu A. (46), Kumsal A. ve sürücü Duygu A.'yı çevredeki hastanelere kaldırdı. Durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

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Seferihisar’da feci kaza
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