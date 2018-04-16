Teröre geçİt yok

İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın talimatıyla geçtiğimiz ağustosta hayata geçirilen "35 Risk Analiz" projesi meyvelerini vermeye başladı. Kentteki trafik polisinden, huzur timlerine, yunus ekiplerinden karakol polisine kadar toplam 12 bin polis proje kapsamında eğitildi. İzmir Adnan Menderes Havalimanı, İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali, Basmane Tren Garı, kentin giriş noktaları ile en işlek bölgeleri başta olmak üzere her noktasında şok uygulamalar düzenleniyor. Havalimanı, terminal ve tren garında uzun namlulu silahlarla uygulama yapan Özel Harekat ekipleri ve Yunus Timleri dosta güven düşmana korku salıyor. Rastgele durdurulan kişilere kimlik sorgusu yapılıyor. Durdurulan kişilerin kimliklerinin sahte olup olmadığı son teknoloji ile inceleniyor. Çok farklı soru teknikleriyle şahısları test eden polis ekipleri bu esnada emniyetteki çağrı merkezinden sorgulanan kişi hakkında bilgiler alarak gerçeğe aykırı beyanda bulunup bulunmadığını da kontrol ediyor.

362 TERÖRİST YAKALANDI

İçişleri Bakanlığı tarafından da örnek gösterilen bu proje sayesinde son 8 ayda 52 bin 500'ü yabancı olmak üzere toplam 221 bin şahıs sorgulandı. Şüpheli bulunan 118 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi. 5'i aşırı sol örgüt, 34'ü dini istismar terör örgütü, 96'sı bölücü terör örgütü, 227'si FETÖ üyesi olmak üzere 362 terör örgütü üyesi yakalandı. TKEPLörgüt üyesi İsmail Akbulut, nevruz öncesi bombalı eylem hazırlığındayken polisten kaçamadı. Polise sahte kimlik gösteren toplam 130 kişi hakkında işlem yapıldı. Ayrıca asayiş konularıyla ilgili aranan bin 262 şahıs gözaltına alındı, 296 kişiye ise uyuşturucu madde suçlarından işlem yapıldı. Proje hakkında Egeli Sabah'a konuşan İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, "35 Risk Analiz çalışması ile ilimizde meydana gelebilecek suç potansiyelini azaltmayı amaçlıyoruz. 8 ay boyunca ekiplerimizin yürüttüğü çalışmalardan ne kadar başarılı olduğu rakamlardan da anlaşılıyor. Trafik polislerimiz bile sanki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görev yapıyormuş gibi hareket ediyor. Verdiğimiz eğitimlerle trafik polisinden asayiş polisine kadar her birimde görev yapan polise terörist yakalayabileceğini öğrettik. Kentin her noktasında yapılan şok uygulamalarla durdurulan şahıslara neden ilimizde bulunduğu, ne zaman geldiği, nerede yaşadığı, ne işle uğraştığı, nerede çalıştığı ya da ailesi ile ilgili bazı sorular yönelterek test ediyoruz. Alışılagelmişin dışındaki sorularla hem suçlulara ve teröristlere geçit vermiyoruz" dedi.