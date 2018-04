Yumurtada yeni dönem başlıyor

Vatandaşın yumurta alırken kandırılmamasası için yumurtalara barkod uygulaması geliyor. Balıkesir Ticaret Borsası ve Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı Faruk Kula, toplumun kandırılmaması adına "yetiştirme metodu kodu" sisteminin bugün yarın uygulamaya gireceğini hatırlatarak, "Yani her yumurta organik adı altında satılıyor ama her yumurta maalesef organik değil. Serbest dolaşan tavuk yumurtası da kafessiz yetiştirilen yumurtalar da kafeste üretilmesine rağmen kahverengi olan yumurtalar da organik diye satılıyor. Balıkesir'de 7 milyon yumurta tavuk var. Yıllık 1 milyar 800 milyon adet yumurta üretimi gerçekleştiriyoruz" dedi.

KARMAŞA BİTECEK

Yumurtalardaki numaralama sisteminin organik yetiştiricilikte "0", açık dolaşımda yetişen için "1", kümeste kafessiz yetiştiricilik için "2", kafeste yetiştiricilik için "3" kodlu olacağını anlatan Kula, "Toplumun kandırılmaması adına bu barkod sistemi uygulamaya girecek. Yani her yumurta organik adı altında satılıyor ama her yumurta maalesef organik değil. Organik olan yumurtalar bunların içinde çok çok az. Serbest dolaşan tavuk yumurtası da kafessiz yetiştirilen yumurtalar da organik kafeste üretilmesine rağmen kahverengi olan yumurtalar da organik diye satılıyor. Haksız kazanç sağlanmaması adına uygulanmış bir sistemdir. Ben bu kodlamada emeği geçen bakanlık yetkililerinin her birine Balıkesir Yumurta Üreticileri Birliği adına teşekkür ederim" dedi.