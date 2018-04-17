Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Azeri kadın dövülerek öldürüldü

Azeri kadın dövülerek öldürüldü

'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan vatandaşı 33 yaşındaki , kaldığı apart dairesinde dövülerek öldürülmüş halde bulundu. i kimin işlediğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı.

DHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 17.4.2018 12:20
Azeri kadın dövülerek öldürüldü

Olay, bugün saat 09.00 sıralarında, 1018 Sokak'taki apart dairesinde meydana geldi. Azerbeycan vatandaşı, iki çocuk annesi , kaldığı apart dairesinde komşuları tarafından ölü olarak bulundu. Olay yerine polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. İsoyava'nın dövülerek öldürüldüğü belirlendi. Polis, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.

Olay yeri incelemesinin bitmesinin ardından İsoyava'nın cesedi, otopsi için Hastanesi morguna kaldırıldı. i kimin işlediğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı. Apartın yanındaki evlerde oturan vatandaşlar ise, cinayetin işlendiği apartta sürekli olaylar çıktığını, genellikle gazinolarda çalışan kadınların kaldığını söyledi. Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Azeri kadın dövülerek öldürüldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN