Çeşme’de köpekleri tüfekle öldürdüler

İzmir'in Çeşme İlçesi'ne bağlı Çeşme'nin Altınkum Mahallesi'nde bir evin bahçesindeki kulübelerinde bağlı olan biri Haski Sibirya Kurdu, ikisi Kangal cinsi köpek, dört gün arayla, av tüfeği ile öldürüldü. Labrador cinsi bir köpek ise yaralandı. Yaralı köpek, Alaçatı'daki Veteriner Kliniği'ne götürülerek tedavi altına alındı. 30 Mart ve 2 Nisan tarihlerinde meydana gelen olayda, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce gerçekleştirilen olayda, evin bahçesinde ve kulübelerinde bağlı olan köpeklere yapılan silahlı saldırı üzerine, evin sahibi Okan Kızıldağ İlçe Jandarma Komutanlığı'na şikayette bulundu. Jandarma ekipleri olay yerine giderek inceleme yaptı. Jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmada, olay yerinde av tüfeğiyle atılan fişekler bulunamadı. Ekiplerin yaptıkları incelemeye göre, silahlı saldırı, çifte tabir edilen av tüfeğiyle ve domuz kurşunuyla gerçekleştirildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili tutanak tutarken, ev sahibi Okan Kızıldağ'ın şikayetçi olması üzerine dosya savcılığa gönderildi.

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