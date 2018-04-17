Çocuklar, Doğal Yaşam’ı resmetti

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, çocukların büyük ilgi gösterdiği "Renklerle Doğal Yaşam Parkı" konulu resim yarışmasının bu yıl beşincisi gerçekleştirildi. Çocukların, Doğal Yaşam Parkı'nda barınan 130 türde bin 500 hayvanı tanımalarını, onlara karşı hislerini, düşlerini paylaşmasına katkıda bulunmayı ve yaratıcılıklarını ortaya koymalarını amaçlayan yarışmaya bu yıl da yoğun bir katılım oldu. İki ayrı kategori halinde düzenlenen yarışmaya, ilkokul kategorisinde 731, ortaokul kategorisinde 360 olmak üzere toplam bin 91 öğrenci katıldı. Jüri tarafından iki kategoride dereceye giren ilk 3 eser ile sergilemeye değer bulunan 50 eser belirlendi. İlkokul kategorisinde Eylül Tosun, Nehir Çağlayan ve Defne Altıntaş ilk 3 sırayı paylaştı. Ortaokul kategorisinde ise Bensu Simay Demirdağ, Nursena Evcim ve Furkan Yılmaz ilk 3 sırada yer aldı. Her iki kategoride dereceye giren ilk 3 eser sahibinin, hem tablet hem de dizüstü bilgisayar olabilen ikisi bir arada notebookla ödüllendirileceği açıklandı.

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