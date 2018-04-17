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DSİ’den ’ne 12 baraj daha

DSİ Genel Müdürlüğü yıl içinde - Manisa ve Uşak’ta 12 yeni barajın temelini atacak. Projelerle çiftçiler her yıl daha fazla kazanacak. 12 projeden en büyüğünün İzmir’in Bergama İlçesi’ne yapılacağı bildirildi

Giriş Tarihi: 17.4.2018
DSİ’den Ege Bölgesi’ne 12 baraj daha

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun EGE Gelişim Projesi (EGEGEP) doğrultusunda bölge tarımını kalkındırmayı hedefleyen Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, 2018 yılı yatırımlarından - Manisa ve Uşak'ta nasibini alacak. Temeli atılacak 12 projelerden 7'si İzmir, 3'ü Manisa, 2'si ise Uşak'ta bulunduğunu belirtilen DSİ Genel Müdürü Murat Acu, "2018 yılı içerisinde inşasına başlanacak 12 yeni projenin en büyüğü İzmir Bergama'da yer alıyor. Temelden yüksekliği 79.2 metre olacak Musacalı Barajı'nda 26.120 milyon metreküp su depolanırken; 22 bin 950 dekar araziye can suyu sağlanacak" dedi. Musacalı Barajı ile birlikte Bergama Kırcalar Barajı'nın da yapımına başlanacağını ifade eden Acu, "Bunlara ek olarak İzmir'de bu yıl Bergama Kırcalar, Beydağ Ovacık, Kemalpaşa Akalan, Menemen Bozalan, Tire Dereli, Kemalpaşa Ansızca barajlarının temeli atılacaktır. Manisa'da Gördes Kobaklar, Alaşehir Horzum-Alayaka Barajı ve Demirci Kuzuköy barajlarının inşaatına start verilecektir. 12 barajın bölge ekonomisine katkısı yaklaşık 30 milyon lira olacak" diye konuştu.

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DSİ’den Ege Bölgesi’ne 12 baraj daha
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