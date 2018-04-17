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Erdoğan ve Yıldırım İzmir’e geliyor

Giriş Tarihi: 17.4.2018
Erdoğan ve Yıldırım İzmir’e geliyor

'nin 28 Nisan Cumartesi günü yapılacak 'ne Cumhurbaşkanı ile Başbakan katılacak. AK Parti İzmir İl Kongresi, 28 Nisan Cumartesi günü Halkapınar Spor Salonu'nda yapılacak. Kongreye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım katılacak. AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, kongrenin yanı sıra miting de yapılacağını belirterek, "Salon yanındaki sahada 70-80 bin kişilik katılım hedefiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım'ın halka seslenecek. Yeni bir başlangıç ve motivasyon için kongremizi çok önemsiyoruz. Motivasyon kongreyle birlikte doruk noktasına çıkacak. Kongre sonrası hedef 2019 seçimleri olacak. Kongrede seçim çalışmalarına başlayacağız" dedi. Şengül ayrıca İzmirlilere özel sürprizlerinin de olacağını ifade etti.

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Erdoğan ve Yıldırım İzmir’e geliyor
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