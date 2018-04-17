Foça’da Türk ve Yunan turizmciler buluşacak

İzmir'in Foça İlçesi, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Foça Reha Midilli Turizm Fakültesi ve Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) işbirliğiyle düzenlenecek 'Turizm'de Türk Yunan Sınır Ötesi İşbirliği' panelinde, Türkiye ile Yunanistan'dan turizmci ve yetkililere ev sahipliği yapacacak. Moderatörlüğünü DEÜ Foça Reha Midilli Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Kozak'ın yapacağı panel Reha Midilli Kültür Merkezi'nde yarın gerçekleştirilecek. Bu yıl bünyesine Foça'daki bir tatil köyünü de katan dünyanın en önemli tur operatörlerinden birinin CEO'su Sue Thomas, Yunanistan'ın Sakız Adası Belediye Başkan Yardımcısı Apostolos Tziotis, Sakız Adası Ticaret Odası Başkanı George Georgoulis, Sakız Adası Aile Konaklamaları Derneği Başkanı Dimitrios Kytrilakis, ETİK Başkanı ve TÜROFED Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, ETİK Başkan Yardımcısı ve Danışma Kurulu üyesi İlker Ünsever panelde konuşmacı olarak yer alacak.

BUGÜN NELER OLDU