Harİkasın Göztepe

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto Süper Lig 'de Göztepe , evinde ağırladığı Bursaspor'u 2-1 mağlup etti. Teleset Mobilya Akhisarspor ise, Beşiktaş 'ı ağırladığı karşılaşmada rakibine 3-0 mağlup oldu. Spor Toto 1. Lig'de Altınordu, Gazişehir'e, Balıkesirspor, Giresunspor'a, Manisaspor ise Erzurumspor'a mağlup olarak haftayı puansız kapattı. Ligde kalma mücadelesi veren Denizlispor ise, lider Çaykur Rizespor ile berabere kaldı. Spor Masasında Gizem Yılmazer sordu, Lebip Timor ve Serhan Çifdalöz, takımlarımızı mercek altına aldı.Sakat ve cezalıların olduğu bir ortamda bu galibiyet ilaç gibi geldi. Kazandıkları her puanda taraftar mutlu olurken kulübün de kasası doluyor.Aşağıdaki takımlara bir bakarsanız ne söylemek istediğim daha iyi anlaşılır.Taraftarıyla beraber oynadılar sanki maçı.Şampiyonluk yaşamış olan Bursaspor kümede kalma mücadelesi verirken lige yeni çıkmış olan Göztepe Avrupa'yı hedefliyor.Bundan büyük mutluluk olur mu? Ben Tamer hocanın yerinde olsam bundan sonraki her maçta, 1-2 genç ve istikbali olan futbolcuyu sürerim sahaya. Yeni sezonun planlamasını yapsınlar.Henüz 2. dakikada gelen golle maça yenik başladılar.Bu erken gol tüm hesapları alt üst etti. Maç hep Beşiktaş'ın istediği gibi oynandı. Kötü futbol benim için sürpriz oldu. Akhisarspor'un oyun içinde devamlılığı yok.Beşiktaş belki de en rahat deplasman maçını oynadı ve kazandı. Akhisar'ın sezonu bitirmiş gibi bir hali var ama ligin dibi de karmakarışık.Görünen o ki son haftalarda sıkıntı yaşayacaklar. Açıkçası yenilgiyi bekliyordum ama bu kadar kolay kaybetmelerini de beklemiyordum. Evdeki yabancı gibisin.Gaziantep'te çok şansız bir maç oynadılar. Maçın başında öne geçiyorsun, sayısız fırsatlar kaçırıp geriye düşmene rağmen son anda 2-2'yi yakalıyorsun ama uzatmada gelen golle yıkılıyorsun. Beraberliğe bile üzüleceği bir maçı kaybetti Altınordu. İlk 6'nın dışında kalacağını sanmıyorum ama yine de dikkatli olmaları gerek.Bazen iyi oynamak ta yetmiyor. Yakaladın mı atacaksın ve fişi çekeceksin. Mirkan'ı çok aradılar.Bir istikrar yakalayamadılar.En azından 1 puan için çok bastırdılar ama olmayınca olmuyor. İlk 6 şansları her kaybedilen puanlar sonrası zora giriyor.İlk 6 için kazanması gereken bir maçtı. Ama pozisyon bulmakta bile zorlandılar.Çaykur Rizespor'un girdiği pozisyonlara bakarsanız 1 puana sevinebilirsiniz ama bulundukları yer itibariyle bana göre 2 puan kaybettiler.Takım hayati bir maça çıkıyor ama tribünler boş.Son dakikalarda İsmail'in kaçırdığı pozisyon dışında hep Rizespor pozisyon aradı ve buldu. Bence 1 puan Rize'nin işine yaradı.Sezon içinde gitmeyenlerden takımı alkışlarla uğrlamalarını da beklemiyordum zaten.Bu tabloya tanıklık etmemek için maça gitmedim.Göz göre göre düşürdüler takımı.