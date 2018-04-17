Isparta Halıkent Mahallesine sıcak asfalt

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Halıkent Mahallesinde devam eden asfalt çalışmalarını inceledi. Asfalt sezonunu geçen sene geç kapattıklarını dile getiren Günaydın, bu sezon açılışını daha önce yaptıklarını ve bugünden itibaren asfalt çalışmalarına daha da hız verdiklerini söyledi. Başkan Günaydın, "Profesyonel bir çalışmayı başlattık. Halıkent Mahallemizin 15 sokağı yapılmamıştı. Sidre Mahallemizin 5 sokağı kalmıştı. Bu yollarımızın yorgun asfaltını kaldırdık, altyapı eksikliklerini giderdik ve dayanıklı asfaltını yapıyoruz. Yeni silindirler aldık. Bordürlere ve kıyılara daha iyi yaklaşabilmesi amacıyla orta boy bir silindir daha aldık. Asfalt kalitemizi yerinde inceledim. Düzgünlük ve yerleştirme bakımından bu aldığımız silindirlerle kalitemizi daha da artırdık. Bu sene Isparta'mızın tamamını bitiriyoruz" dedi.



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