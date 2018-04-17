İzmirliler Kitap Fuarı’na koştu

İzmir Kültürkpark'ta kapılarını 23. kez kitapseverlere açılan TÜYAP İzmir Kitap Fuarı'na İzmirliler, yoğun ilgi gösterdi. Hafta sonu olması dolayısıyla sabah saatlerinden itibaren öğrenciler, aileleriyle birlikte fuara akın etti. Binlerce kişinin geldiği fuar alanının girişinde uzun kuyruklar oluştu. Fuarı gezen öğrenciler, kitap satın aldı. Şiir dinletileri, panel ve söyleşilerin düzenlendiği fuarda okuyucular, kitapları yazarlara imzalatma imkanı da buldu. 2003 yılından bu yana Türkçe çocuk ve gençlik edebiyatına çağdaş ve özgün eserler kazandıran Tudem Edebiyat Ödülleri'nin bu yılki töreni, İzmir'de düzenlendi. 15. yılında ilk kez yetişkin edebiyatı alanında verilen Tudem Edebiyat Ödülleri'nde birincilik ödülüne Arafta Zaman adlı dosyasıyla Halil İbrahim Polat layık görüldü. İkincilik ödülünü Yelkovan adlı dosyasıyla Sevda İpek Suda, üçüncülük ödülünü Minşar Uykuları adlı dosyasıyla Melih Yılmaz kazandı. Yazarın Ölümü adlı dosyasıyla A. Kadir Bozkurt ise mansiyona değer görüldü. Ödül töreninin ardından VIP Project Orkestrasının eğlenceli müzikleri ile devam eden gecede davetliler keyifli bir akşam geçirdi. Tudem Yayın Grubu'nun 34 yıllık yayıncılık birikiminin en değerli meyvelerinden biri olan Tudem Edebiyat Ödülleri, tarafsız duruşu, nitelikli eserleri ön plana çıkaran yapısıyla edebiyat dünyasının önemli referanslarından biri olma özelliği taşıyor.

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