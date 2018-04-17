İZTO’nun tarihine geçtiler

İzmir Ticaret Odası seçimlerinde, tarihi bir ilk yaşandı. 133 yıllık odanın tarihinde ilk kez; iki iş kadını aynı komiteden meclise girdi. 52. Reklam, Kamuoyu, Açıkhava, organizasyon komitesinden birlikte seçime giren, Filiz Avcı Belet ve Nuray Eyigele İşleyen zorlu yarıştan başarıyla çıktı. Son dönemde Yönetim Kurulu Üyeliği görevini üstlenen ve meclis temsilciliği yapan Belet, İzmir'in ilklerin kenti olduğunu hatırlatarak, "Meslek kuruluşumuzun tarihine geçmiş olmak onur verici. Bu tablonun güçlenmesi için, var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Fuarcılık sektörünün önemli isimlerinden Nuray Eyigele İşleyen ise, "Toplumsal hayatın her alanında ve STK larda 'önce insan' diyerek kadın ve erkeğin her alanda temsil edilmesi sorunların çözüm anahtarıdır" diye konuştu.

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