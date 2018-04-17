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, taraftarı ile küme düştü

Giriş Tarihi: 17.4.2018
KSK, taraftarı ile küme düştü

2.Lig'den 38 yıl sonra TFF 3'üncü Lig'e düşerken aynı zamanda profesyonel liglerde tarihinde ilk kez dördüncü kategoriye gerileyen Karşıyaka, sezon boyunca tribünde yalnızları oynadı. Şampiyon olduğu yıllarda yüz binleri sokaklara döken, yıllar boyunca 'de maçlarına en çok taraftar çeken kulüp olan 'yi bu sezon oynanan 16 iç saha maçında toplam 25 bin 897 taraftarı destekledi. Kentin yöneticileri protokol tribünün önünden bile geçmedi. Sezonun ilk iç saha maçını 4 bin 350 taraftara oynayan KSK'yi Karagümrük maçında bin 460 kişi destekledi.

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KSK, taraftarı ile küme düştü
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