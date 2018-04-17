Kumsal, yaşam savaşını kaybetti

İzmir'in Seferihisar İlçesi'nde, minibüsle otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada yaralanan 3'ü çocuk 6 kişiden, Kumsal Akkın (13), kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Geçtiğimiz pazar sabahı, Yelki Kavşağı Mevkii'nde meydana gelen kazada Seferihisar yönüne giden, Sertaç Ü. yönetimindeki minibüs, anayola çıkan Duygu A. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılar Beril A. (12), Begüm A. (7), Kaan A. (9), Arzu A. (46),

Kumsal Akkın ve sürücü Duygu A'yı DEÜ

Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Kumsal Akkın, yapılan müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetti. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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