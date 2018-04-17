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Kumsal, yaşam savaşını kaybetti

Giriş Tarihi: 17.4.2018
Kumsal, yaşam savaşını kaybetti

'in Seferihisar İlçesi'nde, minibüsle otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada yaralanan 3'ü çocuk 6 kişiden, Kumsal Akkın (13), kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Geçtiğimiz pazar sabahı, Yelki Kavşağı Mevkii'nde meydana gelen kazada Seferihisar yönüne giden, Sertaç Ü. yönetimindeki minibüs, anayola çıkan Duygu A. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılar Beril A. (12), Begüm A. (7), Kaan A. (9), Arzu A. (46),
Kumsal Akkın ve sürücü Duygu A'yı DEÜ
Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Kumsal Akkın, yapılan müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetti. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Kumsal, yaşam savaşını kaybetti
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