Mucizevi gıdayı dünyaya satacak

İzmir'de et işleme tesisi bulunan girişimci, atık kemikleri değerlendirerek ilikli kemik suyu ve çorba üretimine başladı. İzmirli girişimci, üretiği ilikli kemik suyunu dünyaya ihraç edecek İzmir'in Kemalpaşa İlçesi'nde et işleme tesisi kuran Hüseyin Cengiz, kalan kemikleri değerlendirmek için bir arayışa girdi. Yaptığı yurt dışı gezileri sırasında ilik suyu üzerine satış yapan iş yerlerini fark eden Cengiz, Türkiye'ye döndükten sonra kemikleri değerlendirmek için Ar-Ge çalışması yürüttü. Cengiz, yapılan çalışmalar sonrası yüzde 100 dana kaval kemiği kullanarak ilikli kemik suyu üretimine başladı. İlikli kemik suyunu Zel markasıyla piyasaya süren firma sahibi Hüseyin Cengiz, "İlikli kemik suyu doğal bir şifa kaynağı. Projemize, yaptığımız araştırma sonrasında ilikli kemik suyunun Türkiye'de raflarda olmadığını görünce 'biz bunu üretebilir miyiz?' diye başladık" dedi.

10 TON ÜRETİM

Günde 10 ton üretim yaptıklarını belirten Cengiz, "İhracata yönelik hedeflerimiz var. Körfez ülkeleri ve Ortadoğu'dan bir talep var, bunun dışında Türki Cumhuriyetler'e numunelerimizi gönderdik" dedi.