Torbalı’da iş adamını ailesi diri diri yaktı

İzmir'in Torbalı İlçesi'nde uzun yıllardır faaliyet gösteren Zafer Tuğla Fabrikası'nın sahibi evli iki çocuk babası 46 yaşındaki Murat Öğüt'ün cesedi yakılmış halde aracının içinde 14 Nisan Cumartesi günü gece saatlerinde tarım işçileri tarafından bulundu. Jandarma ekipleri konu ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Öğüt'e ait olduğu tahmin edilen 35 TTG 35 plakalı aracın içerisindeki ceset kimlik tespiti ve otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Soruşturmayı her yönden inceleyen jandarma ekipleri, Öğüt'ün 26 yıllık eşi Öznur Öğüt'ün Cumartesi günü polise giderek eşinin kaybolduğu ihbarında bulunduğunu tespit eti. Mobese kameralarını da inceleyen jandarma ekipleri, Öğüt'ün aracı ile başka bir otomobilin aynı anda evin önünden hareket ettiğini belirledi. Bunun üzerine Öğüt'ün eşi ile 24 yaşındaki oğlu Hadi, 19 yaşındaki oğlu Batuhan ile bir kişi gözaltına alındı. Murat Öğüt'ün ailesine yardım eden yakınları Coşkun Gündüz, jandarmadaki ifadesinde her şeyi anlattı. Gözaltındaki 4 kişinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

ÖNCE BAYILTMIŞLAR

Cinayete yardım eden zanlı Coşkun Gündüz, jandarmadaki ifadesinde, "Anne ve oğulları, Murat Öğüt'ün içeceğine önce uyutucu hap koymuş. Öğüt, içeceği içtikten sonra uyuya kalmış. Daha sonra Murat Öğüt'e iğne yapmışlar. Tamamen bayılan Murat Öğüt, ben eve geldiğimde halının üzerinde yatıyordu. Halının içerisine sarıp ormanlık alana götürdük. Sonra da Ahmetli Köyü ile Zeytinköy arasındaki dağ yolunda Murat Öğüt'ün içinde bulunduğu aracı ateşe verdiler" dediği öğrenildi. Cinayetin neden işlendiği netleşmezken, Murat Öğüt ile eşi Öznur Öğüt arasında son zamanlarda geçimsizlik yaşandığı bildirildi. Öte yandan Murat Öğüt'ün sosyal medyada oğullarının fotoğrafını "Koçlarım benim. Rabbim benim ömrümden alıp sizlere versin" cümleleri ile paylaşması dikkat çekti.