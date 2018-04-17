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TOSBİ her geçen gün büyüyor

Giriş Tarihi: 17.4.2018
TOSBİ her geçen gün büyüyor

Tire (TOSBİ) döviz kurlarına aldırmadan büyümesini sürdürüyor. Halen 65 fabrikada üretimin sürdüğü bölgede yıl sonuna kadar üretime geçen fabrika sayısı 100'ü bulacak. Yatırımcıların bölgelerine ilgilerinin artarak devam ettiğini belirten TOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Kosat Gürler, "Tarım Kredi Kooperatifleri'ne bağlı Yem Sanayi A.Ş. bölgemizden 30 bin metrekare yer satın aldı. Yem Sanayi de bölgemizdeki fabrika inşaatını hızlı bir şekilde sürdürüyor. Kurutulmuş Gıda alanında faaliyet gösteren bölgemizde meyve cipsi üretecek olan Rus Firması DRYFF Haziran ayında fabrika inşaatına başlamayı planlıyor. Granitaş 35 bin metrakere alandaki yerinde yatırıma başlıyor. Birçok firmada bölgede yatırım için bizimle görüşme halinde" dedi.

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TOSBİ her geçen gün büyüyor
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