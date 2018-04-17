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lı bakkallar ’ye gitti

Giriş Tarihi: 17.4.2018
Uşaklı bakkallar Çanakkale’ye gitti

Belediyesi ruhunun canlı kalması adına Uşak Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası belediyenin tahsis ettiği 3 otobüsle ve yaklaşık150 kişilik bir kafileyle Çanakkala'ye uğurlandı. Uşak Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleştirilen gezi kapsamında Çanakkale'de bulunan anıtlar ve şehitlikler ziyaret edilecek, rehberler eşliğinde verilen mücadeleler de anlatılacak. Uşak Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Akif Kahraman, "Belediye başkanımıza bu imkanı sağladıkları için teşekkür ederim" dedi.

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Uşaklı bakkallar Çanakkale’ye gitti
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