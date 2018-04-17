Uşaklı bakkallar Çanakkale’ye gitti

Uşak Belediyesi Çanakkale ruhunun canlı kalması adına Uşak Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası belediyenin tahsis ettiği 3 otobüsle ve yaklaşık150 kişilik bir kafileyle Çanakkala'ye uğurlandı. Uşak Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleştirilen gezi kapsamında Çanakkale'de bulunan anıtlar ve şehitlikler ziyaret edilecek, rehberler eşliğinde verilen mücadeleler de anlatılacak. Uşak Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Akif Kahraman, "Belediye başkanımıza bu imkanı sağladıkları için teşekkür ederim" dedi.

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