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Aliağalı öğrenciler Uzunhasanlar’da fidan dikti

’in Aliağa ilçesinde eğitim faaliyetlerini sürdüren ve öğrencileri, ’nin ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 120 adet çam fidanını toprakla buluşturdu.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 09:47
Aliağalı öğrenciler Uzunhasanlar’da fidan dikti

Kent genelindeki ağaçlandırma çalışmalarına hız kesmeden devam eden , ve öğrencilerinin de katılımıyla Uzunhasanlar Mahallesi ağaçlandırma sahasında fidan dikimi yaptı. Ellerine kazma ve kürekleri alan öğrenciler büyük bir şevk ve heyecanla fidan dikimi yaptı, can suyu verdi. Öğrenciler diktikleri fidanlarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Fidan dikim etkinliğine öğrencilerin yanı sıra Aliağa Belediyesi Park Bahçeler Müdürü Harun Selim Tosun, Uzunhasanlar Mahalle Muhtarı Erdoğan Halavut ile mahalle sakinleri de destek verdi.
Ağaç dikmenin bir ülkenin geleceği açısından çok önemli olduğunu belirten Mehmet Saka İlkokulu Müdür Yardımcısı Murat Zengin, "Uzunhasanlar Mahallesinden okulumuza taşımalı olarak gelen öğrencilerimizle beraber fidan dikim etkinliğine katıldık. Hem okulumuz adına hem de köyümüz adına çok güzel bir etkinlik oldu. Bu tür etkinlikleri çok önemsiyoruz. Çünkü ağaç bir ülkenin akciğeridir. Desteklerinden ötürü Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne çok teşekkür ediyorum" dedi.

Öğrencilerle birlikte hem eğlenceli hem de faydalı bir etkinlik gerçekleştirdiklerini ifade eden Uzunhasanlar Mahalle Muhtarı Erdoğan Halavut, "Diktiğimiz fidanlar sayesinde mahallemiz daha yeşil bir görünüme kavuşacak. Geleceğimiz olan çocuklarımıza doğa sevgisinin ve bilincinin aşılanması hususunda da önemli bir etkinlik oldu" diye konuştu.

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Aliağalı öğrenciler Uzunhasanlar’da fidan dikti
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