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Altay’da kaptan takıma dönüyor

Giriş Tarihi: 18.4.2018
Altay’da kaptan takıma dönüyor

TFF 2. Lig 'ta pazar günü evinde Play-Off yarışı veren Hacettepespor'la karşılaşacak şampiyonluk hedefindeki Altay'da kaptan Murat Uluç, yeniden ilk 11'deki yerini alacak. Geçen hafta Bugsaşspor deplasmanında teknik direktör Özden Töraydın tarafından kulübeye çekilen deneyimli santrfor, bu hafta cezalı Muharrem Ozan'ın yokluğunda ekibinin gol umudu olacak. Attığı 11 golle takımın en skorer oyuncusu olan kaptan Murat, 3 haftadır rakip fileleri sarsamıyor. En son İzmir'de oynanan Silivrispor randevusunda gol sevinci yaşayan usta krampon daha sonra Bandırmaspor (D), Karşıyaka ve Bugsaşspor (D) randevularında sessiz kaldı. Altay sezonun ilk yarısında rakibiyle deplasmanda oynadığı maçtan 0-0'lık beraberlikle ayrılmıştı.

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Altay’da kaptan takıma dönüyor
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