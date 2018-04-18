Başkan Çoban otizmli çocukları ağırladı

Afyonkarahisar Özel Eğitim Uygulama Merkezi 1'inci Kademe Müdürü Olcay Göçen ve beraberindeki heyet, otizm farkındalık ayı dolayısıyla Belediye Başkanı Burhanettin Çoban'a nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette okulun faaliyetleri hakkında bilgi veren Olcay Göçen, amaçlarının otizmli çocuklara en iyi şekilde eğitim vermek, onların bağımsız yaşama katılmalarını sağlamak ve toplumu otizm konusunda bilinçlendirmek olduğunu vurguladı. Olcay Göçen, Başkan Burhanettin Çoban'dan okulun ihtiyaçları doğrultusunda teknolojik anlamda ve manevi yönden büyük desteklerini gördüklerini de söyledi.

Ziyarette otizmli çocuklarla ilgilenen Başkan Çoban'a 8'inci sınıf öğrencisi Ömer Büyükleblebici tarafından resim, Okul Müdürü Olcay Göçen tarafından ise okulun yayınlarından olan "Farkı'na Var" adlı dergi hediye edildi.

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