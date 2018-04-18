Başkan Kayda’dan Bedesten esnafına teşekkür

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan asker ve polislere destek vermek amacıyla malzeme toplayan Bedesten Çarşısı esnafına duyarlılığından dolayı teşekkür eden Başkan Zeki Kayda, "Vatanımızın bölünmez bütünlüğünü sağlayan, birlik ve beraberliğimiz için kahramanca canını feda eden askerimiz için desteğini esirgemeyen bedesten esnafımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Bedesten esnafı ise, Türk Askeri için yapılan her türlü etkinliğe, kampanyaya destek vermeye hazır olduklarını söyleyerek, nazik ziyaretinden dolayı Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya teşekkür etti. Başkan Kayda tek tek esnaflara gerçekleştirdiği teşekkür ziyaretinin ardından esnaf ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Belediye Başkanı Zeki Kayda'nın esnaf ziyaretinde Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu eşlik etti.

