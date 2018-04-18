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Başkan Kayda’dan Bedesten esnafına teşekkür

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Salihli Belediyesi ve işbirliğinde düzenlenen 'Salihli Mehmetçiğin yanında' kampanyasına destek veren Bedesten esnafını tek tek ziyaret ederek, teşekkür plaketi takdim etti.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 13:06
Başkan Kayda’dan Bedesten esnafına teşekkür

nin 'e düzenlediği 'nda görev yapan asker ve polislere destek vermek amacıyla malzeme toplayan esnafına duyarlılığından dolayı teşekkür eden Başkan Zeki Kayda, "Vatanımızın bölünmez bütünlüğünü sağlayan, birlik ve beraberliğimiz için kahramanca canını feda eden askerimiz için desteğini esirgemeyen bedesten esnafımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Bedesten esnafı ise, için yapılan her türlü etkinliğe, kampanyaya destek vermeye hazır olduklarını söyleyerek, nazik ziyaretinden dolayı Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya teşekkür etti. Başkan Kayda tek tek esnaflara gerçekleştirdiği teşekkür ziyaretinin ardından esnaf ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Belediye Başkanı Zeki Kayda'nın esnaf ziyaretinde Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu eşlik etti.

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Başkan Kayda’dan Bedesten esnafına teşekkür
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