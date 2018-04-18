Hamm Büyükşehir Belediye Başkanı Petermann'dan Başkan Çoban’a ziyaret

Afyon Kocatepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen "6. Erasmus+Uluslararası Hafta etkinliği" Atatürk Kongre Merkezi'nde düzenlenen açılış programıyla başladı.

'Uluslararası Öğrencilerin Adaptasyonu ve Sığınmacılar' teması ile düzenlenen etkinliğe Afyon Kocatepe Üniversitesi'nin daveti üzerine konuşmacı olarak katılan kardeş şehir Hamm Büyükşehir Belediye Başkanı Thomas Hunsteger Petermann, "Almanya ve Hamm Şehrinde Göçmen Politikaları ile ilgili Fırsatlar, Problemler ve Tecrübeler" konulu bir sunum yaptı.

Başkan Petermann, etkinlik sonrası Belediye Başkanı Burhanettin Çoban'ı ziyaret etti. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, kardeş şehir ilişkileri görüşüldü.