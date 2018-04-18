Köpekli arama timleri Afyonkarahisar’da yarıştı

Geçen yıl Afyonkarahisar'da ilki gerçekleştirilen "Köpekli Doğa Arama Semineri ve Sınavın"ın ikincisi 13-14-15 Nisan 2018 tarihlerinde köpekli arama timlerinin katılımıyla yapıldı.

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün ev sahipliğini yaptığı yarışmanın organizasyonu Köpek Irkları ve Kinolojisi Federasyonu (KIF) ve AFAD İl Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirildi.

Yarışmanın hakemliğini ise, Slovenya Federasyonu'ndan arama köpekleri konusunda otorite kabul edilen Uluslararası Kurtarma Köpeği Organizasyonu (IRO) Eğitmeni ve Dünya Köpek Federasyonu Hakemi Makro Brucan yaptı.

Köpek Irkları ve Kinolojisi Federasyonu (KIF) ve AFAD İl Müdürlüğü işbirliği ile AFAD Afyonkarahisar eğitim tesislerinde ve Çiğiltepe mevkiinde gerçekleştirilen sınavda; içlerinde İstanbul, İzmir, Aydın, Ankara, Mersin, Bursa, Adıyaman, Kütahya ve Afyonkarahisar'ın bulunduğu 9 ilden gelen 20 köpekli timden oluşan toplam 35 köpek eğitmeni ve arama köpeği yarıştı. İtaat, çeviklik ve kayıp üzerine kategorilerde gerçekleştirilen yarışma sonunda başarılı olarak dereceye giren 6 timde bulunan eğitmen ve köpeklere Doğa Arama Sertifikası ve madalya verildi.