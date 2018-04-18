MABEM seviye tespit sınavı yapacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezinin (MABEM) faaliyetleri hakkında verdiği bilgilerde Milli Eğitim Kurumları ile yapılan işbirliği neticesinde Manisa'nın 17 ilçesinde 'Sınav Tanıtım-Mesleki Rehberlik ve Motivasyon Seminerleri' düzenlendiğini aktardı.

2017-2018 eğitim-öğretim yılında Manisa'nın 17 ilçesinde 160 derslikte yaklaşık 7 bin 500 öğrenciye TYT-AYT ve LGS alanında hizmet verdiklerini belirten Aksoy, ayrıca yoğun talebin karşılanması için büyük ilçelerde ikinci şubelerin açılmasının planlandığını da sözlerine ekledi. Aksoy, MABEM'in 10 yıllık tecrübesiyle her geçen yıl başarısını daha ileriye taşıdığını, ülkenin önde gelen lise ve üniversitelerine öğrenci yerleştirmenin gururunu yaşadıklarını ifade etti.



BAŞVURULAR NİSAN SONUNA KADAR DEVAM EDECEK

2018-2019 eğitim-öğretim yılında 17 ilçedeki şubelerinde eğitim görecek öğrenciler için ise 12 Mayıs 2018 tarihlerinde seviye tespit sınavının yapılacağını belirten Aksoy, şu ana kadar 3 bin başvurunun alındığını, sınav başvurularının Nisan ayı sonuna kadar devam edeceğini ekledi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün eğitim öğretime verdiği önemin bir yansıması olan MABEM'in Manisa bünyesinde önemli bir açığı kapattığını ifade eden Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e tüm Manisalılar adına minnettar olduklarını belirtti.

