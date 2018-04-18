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Taytanlı’nın çehresini değiştirdi

Topluluğu, ’nın Yunusemre ilçesindeki nda hafta sonu yaptığı çalışma ile okulun çehresini değiştirdi. Bankacı, fabrika işçisi, öğrenciler ve öğretim görevlilerinden oluşan topluluk üyeleri okulun dış cephesinde yaptıkları çizim ve boyamalarla okulu bambaşka bir görünüme kavuşturdu.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 13:08
Manisa Gönüllüleri Taytanlı’nın çehresini değiştirdi

Yunusemre ilçesinde 1120 öğrencinin eğitim öğretim gördüğü Taytanlı İlkokulu'nda hafta sonu dış cephesinde çizim ve boyama çalışması yapan Topluluğu, okulu bambaşka bir görünüme kavuşturdu. Bankacı, fabrika işçisi, öğrenciler ve öğretim görevlilerinden oluşan topluluğun yaptığı çalışmaya ve öğrencileri de destek verdi.

HİÇBİR KURUŞLA BAĞLI DEĞİLLER

Manisa Gönüllüleri Kurucusu ve Lideri Ali Kaynak, "Sosyal çevremden, Celal Bayar Üniversitesinden ve Ege Üniversitesinin desteğiyle projeyi yürütüyoruz. Hiçbir kurum ve kuruluşa bağlı olmadan bu projeyi yürütüyoruz. Tamamen bireysel üstlendiğimiz bir sosyal sorumluluk projesi. Okul müdürümüzün ve idari amirlerin onayıyla çocuklarımızın daha hoş bir ortamda eğitim öğretim görmesi için çaba harcıyoruz. Yapılan çizim ve boyama çalışmalarına arkadaşlarımız da destek vererek ortaya güzel bir görüntü çıktı" dedi.

Yapılan etkinliğe Üniversitesi Öğretim görevlisi Esma Tatar da katılırken okul müdürü Davut Işık okulun adeta çehresini değiştiren ve öğrencilerin daha güzel bir ortamda eğitim öğretim görmelerini sağlayacak olan çalışmadan dolayı Manisa Gönüllüleri Topluluğuna teşekkür etti.

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Manisa Gönüllüleri Taytanlı’nın çehresini değiştirdi
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