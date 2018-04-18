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'da ölü bulundu

'nın Ula ilçesinde, kıyıya Akdeniz u vurdu.

AA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 10:53
Muğla'da ölü fok bulundu

Akyaka Mahallesi'ndeki Kıran sahilinde hareketsiz haldeki balığını görenler, durumu yetkililere bildirdi. Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Su Ürünler Fakültesi ve Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) ekiplerince yapılan incelemede, öldüğü belirlenen fokta darp veya yara izine rastlanmadı.

MSKÜ Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celal Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklama, yaklaşık 1 metre 26 santimetre boyunda ve 250 kilogram ağırlığındaki Akdeniz fokunun birkaç gün önce öldüğünü tahmin ettiklerini söyledi.

Üniversitede Akdeniz fokunun ön otopsisini yaptıklarını belirten Ateş, fokun poşet yutmuş veya hastalık nedeniyle ölmüş olabileceğini düşündüklerini dile getirdi.

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Muğla'da ölü fok bulundu
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